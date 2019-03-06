طقس اليوم .. عدم استقرار حتى الـ8 مساءً وخبراء أرصاد يكشفون التفاصيل

المواطن - الرياض

تشهد العديد من مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع سحب رعدية ممطرة.

وتتعرض مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، لرياح مثيرة للغبار تمتد إلى منطقة نجران وكذلك الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة (الليث، القنفذة) تمتد إلى منطقة جازان، فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وعلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل.

عدم استقرار حتى الثامنة:

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على المنطقة الشرقية، وتحديداً الجبيل والدمام والخبر والأحساء والقطيف والطريق الواصل إلى العاصمة الرياض، حيث أوضحت أن الحالة عبارة عن استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية من الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء وحتى الثامنة مساءً.

كما حذرت الأرصاد من نفس الحالة على منطقة الرياض، وتحديداً الدوادمي والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم والخرج والرياض والمجمعة والمناطق المجاورة لها.

أما في نجران فتتعرض شرورة وحبونا وخباش والأجزاء المجاورة لها لأتربة وغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حتى الساعة الثامنة مساء اليوم، والأمر نفسه بالنسبة إلى القصيم، حيث تتعرض مناطق المذنب والشماسية والأجزاء المجاورة لنفس الحالة غير المستقرة حتى نفس الموعد.

توقعات خبراء الأرصاد:

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، نشاطاً للرياح المثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء الشمالية وحائل والقصيم والرياض وشرق مكة المكرمة والمدينة المنورة وشرق الباحة وعسير ونجران مع انخفاض في الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية وبالتالي عودة الأجواء الباردة نهاية هذا الأسبوع.

أما أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، فتوقع اليوم استقرار جوي عام، عدا نشاط في الرياح السطحية الدورانية بسبب مرور منخفض جوي فوق السعودية يتمركز الآن فوق الدهناء والغبار يتطاير حول المركز، ويتحرك باتجاه الشرق.

ومن جهته، قال الباحث في علوم الفلك والطقس نزيه الحيزان، إن اليوم سيشهد استمرار تأثير الحالة الجوية على مناطق الشمال والشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة القادمة بمشيئة الله، مع درجات حرارة منخفضة فجراً على الشمال وتميل للدفء عند الظهيرة ومعتدلة على بقية القطاعات.