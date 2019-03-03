طقس غير مستقر غدًا.. أتربة وغبار مع سحب رعدية

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

ولفتت الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة الليث والقنفذة.

وقالت الأرصاد: إن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية شمال وشرق المملكة.