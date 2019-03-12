طقس غير مستقر غدًا.. أمطار رعدية وغبار على أكثر من 11 منطقة

طقس غير مستقر غدًا.. أمطار رعدية وغبار على أكثر من 11 منطقة

2019/03/12
الساعة 9:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم.

ولفتت الأرصاد إلى احتمالية وجود نشاط للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على مناطق الرياض، وحائل، والقصيم والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.



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