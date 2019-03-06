طلقات غادرة في الصدر تنهي حياة شاب في الطائف
أطلقها عليه أربعيني إثر خلاف بينهما

طلقات غادرة في الصدر تنهي حياة شاب في الطائف

2019/03/06
الساعة 3:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف 
تحقق  الجهات الأمنية بالطائف مع شاب في العقد الرابع من العمر بعد أن تسبب في مقتل شاب آخر إثر خلاف بينهما صباح اليوم بالطائف.

وكان الجاني قد أطلق عدة طلاقات نارية من مسدس كان يحمله استقرت في صدر المجني عليه ليسقط غارقا في دمائه  ليفر الجاني هاربا من موقع الجريمة.
واستنفرت الجهات الأمنية بالطائف بعد ورود بلاغ الجريمة وتمكنت من  القبض عليه في وقت وجيز بعد جمع معلومات أولية عنه .

ولا يزال الجاني مستوقفا في مركز الشرطة لإكمال الإجراءات الأولية لحين إحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص .



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