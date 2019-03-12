طوعت الصدارة وجاتك.. يا ضمك هذا مكانك!

المواطن - خميس مشيط

واصل الفريق الأول بنادي ضمك سلسلة نتائجه المميزة بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وتوج ذلك باعتلاء صدارة جدول الترتيب، بعد أن حقق فوزًا هامًّا مساء اليوم أمام ضيفه النهضة بنتيجة 2/0، وجاءت المباراة التي احتضنها إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن مباريات الجولة الـ28 للدوري.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم ضمك بهدف عن طريق ‏نجمه حسن شراحيلي في الدقيقة 18، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني بالشوط الثاني في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ضمك إلى 51 نقطة قافزًا لصدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بانتظار نتيجة منافسه التقليدي أبها غدًا أمام المجزل على نفس الملعب.