طيار انتحاري يفجر الطائرة بزوجته انتقامًا منها

المواطن - متابعة

انتقم رجل من زوجته بشكل غريب حين قرر أن يحطم الطائرة التي تقلهما.

وأظهر فيديو متداول حجم الدمار الذي خلفه الحادث الذي نتج عن تصادم متعمد بين الطائرة ومبنى نادٍ تابع لمطار ماتسينغ في مدينة غابوروني عاصمة بتسوانا.