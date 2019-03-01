طيار مزيف يجازف بحياة الركاب على مدى 20 عامًا

المواطن - متابعة

قد يلجأ البعض لتزوير أوراق ثبوتية أو يحصل على شهادة تخرج مزيفة لأجل الوجاهة الاجتماعية لكن أن يخاطر بحياته على مدى 20 عامًا فهو أمر غريب حقا.

وليام تشاندلر الذي عمل مساعدا للطيار وفق أوراق مزورة، في شركة الطيران الجنوب أفريقية كشف نفسه بعدما كاد يعرض ركاب الطائرة للخطر بحركات غير مفهومة.

الواقعة حدثت في شهر نوفمبر الماضي وعلى متن رحلة كان تشاندلر يقودها من مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جنوب أفريقيا إلى مطار فرانكفورت، وقد جرت فوق سويسرا.

وخلال الرحلة تولى تشاندلر مهمة مساعد الطيار، وقد أوليت إليه مسؤولية الإشراف على أدوات تحكم، حيث قام بحركات جوية غريبة لم يفهم سببها طاقم الطائرة.

وعقب الهبوط، تمت الإشارة إلى “المغامرة” التي قام بها تشاندلر في تقرير السلامة الخاص بالرحلة، للتحقيق في الأسباب الكامنة وراء ذلك العمل.

وطيلة عمله، رفض تشاندلر ترقيته لمنصب كابتن، وذلك لكونها تتطلب تقديم شهادات علمية موثقة، علما أنه انضم للشركة منذ العام 1994، وتمت ترقية جميع زملائه الذين التحقوا بالعمل معه في سنة 2005.

وتقدم تشاندلر باستقالته بعد اكتشاف أمر شهادته المزورة، إذ يطلب سنويا من الطيارين تجديد رخصهم عبر عملية تتضمن تجارب محاكاة واختبارات بدنية وتدقيق تراخيصهم عبر مدققين محايدين.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الناقلة، تلالي تلالي، فإن الشركة قد ادعت على تشاندلر بتهمة التحايل وجني أرباح مالية من وراء ذلك.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني كابيلو ليدوابا، أن الهيئة التنظيمية تعمل مع نظيرتها في ألمانيا للحصول على مزيد من التفاصيل والتوضيحات حول الحادثة التي تسببت بافتضاح أمر تشاندلر، مضيفا: “نطالع القضية باهتمام حيث إنها قد تمكننا من تحديد أي ثغرات موجودة حاليا بنظام الطيران الجنوب أفريقي، وللمحافظة على سمعة شهادات الطيران الصادرة عن الدولة”.