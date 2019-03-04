طيران أديل توفر وظيفة مالية للجنسين بجدة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة للجنسين بجدة في مجال المالية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (المدير المالي Finance Manager)، لحملة شهادة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– المدير المالي (Finance Manager).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في المالية أو إدارة الأعمال (مع معدل تراكمي عالٍ).

2- مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة (في مجال المراقبة المالية داخل شركة طيران تحقق إيرادات تزيد على 200 مليون دولار أمريكي).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/04م وينتهي بتاريخ 2019/04/04م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).