ظاهرة اجتماعية ترغب بزوالها.. رؤى وأفكار مثالية تبحث عن أرض الواقع

المواطن - الرياض

كثير من الظواهر الاجتماعية تحتاج إلى تعديل وتغيير وصولاً إلى المجتمع المثالي الذي نطمح إليه، مجتمع يكون مثلاً في العمل والإنتاج والإنجاز والتفاؤل والخير والتآلف والمحبة والوئام.

وفي هذا السياق تفاعل مغردون مع وسم “ظاهرة اجتماعية ترغب بزوالها”، حيث قال أبو وائل: “استئجار الاستراحات وتجهيز والولائم في العزاء”.

وقال الـعـبـدلـي معلقاً على وسم ظاهرة اجتماعية ترغب بزوالها “الناس اللي تهدي مشاهير جعل ينهد حيلها خير.!”.

وتفاعل Bedro مع الوسم بقوله: “الإسراف في الطعام !!! يقول الله عز وجل : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف.

وغردت Rana بقولها: “اللقافه وعدم احترام افكار الناس والتدخل في شوؤنهم”.

وقالت جواهر: “المفاخره بالانساب.. العنصريه.. المبالغة في المناسبات وهدر المال.. اجبار المراه على الزواج بشخص ماتبيه.. عدم تلبية المراه في امر الوظيفه؟”.