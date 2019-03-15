عادل خميس يوقع حدث في مثل هذا القلب بمعرض الرياض للكتاب

المواطن - الرياض

وقّع الشاعر والناقد الدكتور عادل خميس الزهراني مجموعته الشعرية الجديدة (حدث في مثل هذا القلب) بمعرض الرياض الدولي للكتاب، وسط حضور كبير من المثقفين والأكاديميين والكتاب، كان على رأسهم عبدالله الكناني المشرف العام على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام.

وتضم المجموعة قصائد كتبها الزهراني خلال العقد الماضي، معظمها كُتبتْ في بريطانيا، حيث أكد الزهراني: قضيتُ في بريطانيا قرابة ثمانية أعوام ثرية.. وأبياتُ (كؤوس الرضا) التي افتتحُ بها الديوان، كانت أولَ ما كتبتُه من شعر في بريطانيا.

وأضاف الزهراني: لطالما كان الشعر بالنسبة لي فوضى المكانِ المتبجّحِ بالتنظيم… كما كان لي التنظيمُ المستلُّ من رتابة الفوضى.. هذا كل ما أستطيع قوله عن تجربتي مع النص، عدا ذلك فإن “كل عمل أدبي يبتكر شكله”، كما يرى إميل بنفنسنت.. وكما أرى أنا أيضًا”.

يذكر أن الزهراني يشارك أيضًا في أمسية شعرية بمعرض الرياض للكتاب الخميس المقبل، كما أن هذه هي المجموعة الشعرية الثانية، بالإضافة إلى كتابه نقديين آخرين، وعدد من الأبحاث والمقالات العلمية والثقافية.