عبدالرزاق حمدالله .. غزارة تهديفية.. أرقام قياسية.. ويقلب طاولة ترتيب الهدافين

المواطن - مروة نبيل

واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه مع النصر هذا الموسم، ونجح في خطف صدارة ترتيب الهدافين من التعاوني لياندر تاوامبا بعد تسجيله رباعية في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

ويعيش عبدالرزاق حمدالله أفضل فتراته الكروية خلال الفترة الحالية، حيث ينفرد بصدارة ترتيب الهدفين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 هدفًا، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه.

وسجل عبدالرزاق حمدالله سوبر هاتريك في شباك الوحدة خلال مباراة الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصعد من المركز الثالث في ترتيب الهدافين إلى الصدارة.

وبعد رباعيته في الوحدة والتي منحته صدارة ترتيب الهدافين هذا الموسم، بات عبدالرازق حمدالله أول لاعب في تاريخ منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين ينجح في تسجيل رباعيتين خلال موسم واحد في المسابقة المحلية.

ويبدو أن عبدالرازق حمدالله لم يكتف بصدارة ترتيب الهدافين فقط، حيث يرغب في تحطيم الأرقام القياسية، بعدما أصبح صاحب أطول سلسلة إحراز أهداف للاعب من فريق النصر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.

وبات عبدالرازق حمدالله الهداف الأجنبي التاريخي لفريق النصر في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد تصدره ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفًا، ليُحطم رقم لاعب العالمي السابق، البولندي أدريان ميرزافيسكي صاحب الـ18 هدفًا.

ويتصدر قائمة ترتيب الهدافين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبدالرزاق حمدالله برصيد 21 هدفًا، يليه الكاميروني لياندر تاوامبا بـ19 هدفًا، ويحتل بافيتيمبي غوميز المركز الثالث بـ17 هدفًا، ولكن الهلال يمتلك مباراة مؤجلة.