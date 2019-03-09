عبدالرزاق حمدالله يُحطم رقم برانداو.. ونصف أهدافه تمنح #النصر الفوز

المواطن - مروة نبيل

واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما منح العالمي فوزًا قاتلًا على حساب الاتفاق.

وسجل عبدالرزاق حمدالله هدفين في شباك الاتفاق خلال مباراة الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت بفوز النصر بثلاثية أهداف مقابل هدفين، ليرفع النجم المغربي رصيده إلى 17 هدفاً.

وانتزع عبدالرزاق حمدالله المركز الثاني في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف نجم نادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا صاحب الـ18 هدفاً.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن 8 من أهداف عبدالرزاق حمدالله الـ17 هي أهداف فوز بنسبة تصل إلى 47%.

ووصفت “أوبتا”، عبدالرزاق حمدالله بـ”الحاسم”، مُشيرة إلى أن عبدالرازق حمدالله سجل أهداف منحت النصر الفوز، أكثر من أي لاعب آخر في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وبات عبدالرزاق حمدالله أكثر محترف أجنبي يُسجل أهداف للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال موسم واحد منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 هدفاً، مُتفوقًا على البرازيلي إلتون برانداو صاحب الـ16 هدفاً موسم 2014/ 2015.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، وبفارق 4 نقطة عن المتصدر نادي الهلال.