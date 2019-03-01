عبدالرزاق حمد الله لا يتوقف عن التسجيل.. هل يواصل التألق في الآسيوية؟

المواطن - مروة نبيل

واصل المغربي عبدالرزاق حمد الله تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح عبدالرزاق حمد الله في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للفوز على الشباب بالأمس، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد من كرة رأسية مميزة، ليمنح العالمي ثلاث نقاط غالية.

ورفع عبدالرزاق حمد الله رصيده إلى 15 هدفًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين، خلف المتصدر التعاوني لياندر تاوامبا برصيد 18 هدفًا، والهلالي بافيتيمبي غوميز صاحب الـ17 هدفًا.

وأصبح عبدالرزاق حمد الله صاحب أطول سلسلة تسجيل للاعب في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما نجح في التسجيل خلال الـ5 مباريات الأخيرة، وكان آخرها هدفه في مباراة النصر والشباب.

ولم يقتصر تألق عبدالرزاق حمد الله على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فقط، بل نجح النجم المغربي في خطف الأنظار إليه في كأس الملك سلمان، وقاد النصر إلى منافسات الدور ربع النهائي.

وشهدت مباريات كأس الملك سلمان غزارة تهديفية من عبدالرزاق حمد الله، حيث سجل ثلاثية في شباك الجندل خلال مباراة دور الـ64، قبل أن يُحرز سوبر هاتريك في مباراتي الأنصار والفيحاء بدور الـ32 والـ16.

وتُمني الجماهير النصراوية النفس باستمرار تألق عبدالرزاق حمد الله في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، يوم الاثنين المقبل.

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى عبدالرزاق حمد الله بعد هدفه في شباك الشباب بالجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: “عبدالرزاق حمد الله لا يمكن إيقافه هداف النصر يُسجل للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين ويقود فريقه إلى الفوز بالديربي 1-0 على الشباب.. هل تستمر هذه السلسلة التهديفية في دوري أبطال آسيا؟”.