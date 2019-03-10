عبدالرزاق حمد الله : لا يوجد مباراة سهلة في دوري أبطال آسيا
مؤكدًا صعوبة مواجهة النصر وذوب آهن

عبدالرزاق حمد الله : لا يوجد مباراة سهلة في دوري أبطال آسيا

2019/03/10
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1930
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله، على صعوبة المباريات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره ذوب آهن الإيراني، يوم غد الاثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وخسر النصر مباراته في الجولة الأولى بهدف دون رد أمام الوصل الإماراتي، فيما تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ذوب آهن الإيراني سلبيًّا مع الزوراء العراقي.

وقال عبدالرزاق حمد الله: “أولًا يعرف الجميع بأن بطولة آسيا صعبة على الجميع.. ولا يوجد أي مباراة سهلة في بطولة دوري أبطال آسيا”.

وتابع عبدالرزاق حمد الله تصريحاته في المؤتمر الخاص بمباراة النصر وذوب آهن الإيراني قائلًا: “مباراة الغد صعبة على الفريقين، لكن ثقتي في فريقنا كبيرة جدًّا، وبإمكاننا الفوز على أي فريق بإذن الله”.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم