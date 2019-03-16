عبدالرزاق حمد الله متخصص أهداف فوز.. هل يواصل عادته ضد #الوحدة ؟

المواطن - مروة نبيل

نجح المغربي عبدالرازق حمد الله في ترك بصمته سريعًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليُصبح واحدًا من أبرز لاعبيه في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى عبدالرزاق حمد الله هذا الموسم، مؤكدًا أنه سجل أهداف فوز أكثر من أي لاعب في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 أهداف.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالرزاق حمد الله حصد نقاطًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أكثر من أي لاعب آخر في الدوري هذا الموسم برصيد 18 نقطة، ووصفت اللاعب بـ”القيمة”.

ويستعد عبدالرزاق حمد الله لخوض مباراة الوحدة ضد النصر اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الوحدة ضد النصر اليوم، يحتل فرسان مكة المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.