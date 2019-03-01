عبدالعزيز الفيصل: علاقة الرياضة السعودية بـ فيفا تزداد قوة

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على سعادته بمقابلة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكتب عبدالعزيز الفيصل تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: سعدت بلقاء السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان لقاءً مثمرًا للغاية وعزز العلاقة الوطيدة والطويلة مع هذه المؤسسة العريقة.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة: علاقتنا مع فيفا تزداد قوة وتستمر لمزيد من التعاون.

ويذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كان ذهب إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيوريخ السويسرية؛ وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الاتحاد الدولي والإدارة الرياضية في السعودية.

وكان عبدالعزيز الفيصل تقابل مع البحريني سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي؛ لبحث سبل التعاون بين الرياضة السعودية واتحاد القدم الآسيوي.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي كان شارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا للمرة الخامسة في تاريخه، وودع البطولة من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط.