عثمان الخزيم: قُدمت ضدي بلاغات تتهمني بإثارة الغرائز

عثمان الخزيم: قُدمت ضدي بلاغات تتهمني بإثارة الغرائز

2019/03/06
الساعة 8:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف الفنان التشكيلي عثمان الخزيم، أن هناك بلاغات قُدمت ضده تتهمه بإثارة الفتنة والغرائز؛ بسبب لوحات خط عربي فيها أبيات شعرية، مشددًا على أن عين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت ثاقبة ومتفهمة للفن فأمر بحفظ البلاغات.

وأضاف الخزيم في حواره إلى برنامج “وينك” على قناة روتانا خليجية: وجدت أن الفارق بين راتب الوظيفة وراتب التقاعد أقل من ثمن لوحة.. فقررت التقاعد والتفرغ للفن.

وتابع أن مشكلة المجتمعات العربية أنها تخاف من الفنان بينما يجب عليها أن تحترمه وتأخذ آرائه بعين الاعتبار؛ لأنه شخص يبحث عن “الجمال”.

وقال: إنه وجد معارضة من والده في بداية دخوله مجال الفن التشكيلي، لكنه تحول بعد زمن إلى أول المصفقين وكتب له يومًا رسالة: إلى الابن الفنان السعودي الشهير عثمان بن محمد الخزيّم.



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