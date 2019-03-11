عد تنازلي.. كم تبقى على إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي ؟

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة لشؤون المعلمين، أنه تبقى يومان و17 ساعة تقريبًا على صدور نتيجة حركة النقل الخارجي 1440هـ.

يذكر أن وزارة التعليم حددت موعد إعلان حركة النقل الخارجي يوم 7 رجب الموافق الخميس المقبل، كما سيتم استقبال الاعتراضات على الحركة لمدة 10 أيام، وسيتم اعتماد الحركة وتبليغ نتائجها لإدارات التعليم في 27 رجب، فيما سيتم فتح النظام لإدخال رغبات المنقولين خارجيًّا خلال الفترة من 2 إلى 6 شعبان.

وتمنى المعلمون والمعلمات أن يكون الخميس المقبل موعد إعلان حركة النقل الخارجي هو يوم السعد بالنسبة لهم ويحقق رغباتهم في النقل، خاصةً وأن هذا الأمر أنهكهم نفسيًّا وجسديًّا وماديًّا، ويريدون أن ينالوا الاستقرار في حياتهم المقبلة وتعويض سنوات الانتظار.

ورأوا أن نسبة النقل ضعيفة خلال الثلاث سنوات الماضية والأرقام تتزايد، وسوف تتفاجأ التعليم خلال السنوات المقبلة بأن عدد الذين يطالبون بالنقل الخارجي سيصل إلى 200 ألف معلم ومعلمة، مشددين على ضرورة أن تتدخل التعليم بتقليص الأعداد قبل أن يزداد الوضع صعوبة عليها وعلى المعلمين والمعلمات.

ويمكن متابعة العد التنازلي لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي على الرابط هنا