عضو جمعية المحافظة على التراث: تأسيس المنظمة الدولية للإبل انطلاقة نحو العالمية

المواطن - حسن عسيري - الرياض

قال عضو الجمعية السعودية للمحافظة على التراث مخلد بن عمر العتيبي، إن تأسيس المنظمة الدولية للإبل يعد انطلاقة واسعة نحو العالمية للاهتمام والمحافظة على هذا الرمز الأصيل والتعريف بالإبل وارتباطها بالتراث في المملكة.

وأكد العتيبي أن الإبل لها مكانة مميزة في تاريخ وتراث العرب، لما يملكه هذا المخلوق العجيب من إعجاز رباني في الخلق والتكوين وأسرار تنفع الإنسان في عصرنا الحديث، كما نفعته في غابر الأزمان، وأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا في القرآن الكريم أن نتدبر خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال وتسطيح الأرض في آيات متتابعات من سورة الغاشية، وبدأ الله تعالى بخلق الإبل قبل الجبال والسماء والأرض, قال تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت)”.

وثمن اختيار المملكة لمقر المنظمة الدولية للإبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد تقديراً للجهود التي تبذلها المملكة للاهتمام بالإبل والمحافظة عليها، حيث تسعى المملكة دائماً للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، كون ذلك له قيمة كبيرة للبشرية، ويتجسد ذلك في الاتفاقية الدولية المعروفة باسم “اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي”، والتي اعتمدتها منظمة اليونسكو في العام 1972.

وكانت الجمعية العمومية قد عُقدت اليوم بحضور 96 ممثلاً على مستوى العالم للمشاركة في تأسيس المنظمة الدولية للإبل وتزكية فهد بن حثلين رئيس نادي الإبل رئيساً لها.