عطل بطائرة وزير خارجية ألمانيا يمنعه من العودة لبلاده

المواطن - متابعة

تأخر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن العودة من مالي، أمس الخميس، بعد أن تعرضت طائرته الرسمية لمشكلات فنية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، أن الوزير أرجأ عودته إلى بلاده من مالي بسبب عطل فني أصاب الطائرة الحكومية التي كان من المقرر أن تنقله.

وأضافت أن الطائرة (إيرباص إيه 319) لم تتمكن من إعادة وزير خارجية ألمانيا إلى برلين من باماكو، بعد انتهاء الزيارة الدبلوماسية وفق ما كان مخططًا له.

وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة العطل الفني الذي أصاب الطائرة حتى الآن.

وتم إرسال طائرة أكبر من طراز إيرباص (إيه 340) من ألمانيا الساعة 09:00 صباحا لنقل ماس والوفد المرافق له.