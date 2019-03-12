عقدة #الأهلي في أراضي أوزبكستان لا تزال مستمرة

المواطن - محمد سمعة

فشل النادي الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق باختاكور الأوزبكي بالسقوط في فخ الخسارة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واستمرت عقدة عدم فوز الأهلي على أي فريق أوزبكي في أرضه بعد خسارة الأهلي اليوم أمام نادي باختاكور، حيث سبق للأهلي الخسارة من فريق نامانجان الأوزبكي بثنائية دون رد في أوزبكستان، بالإضافة إلى خسارة سابقة للنادي الأهلي أمام باختاكور بثنائية دون رد في دوري أبطال آسيا بعام 2005.

وخلال 11 مواجهة للنادي الأهلي أمام أندية أوزبكستان تمكن الأهلي من الفوز في خمس مباريات على أرضه في المملكة وتعرض للخسارة في خمس مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثاني في مجموعته الآسيوية برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد فريق باختاكور الأوزبكي في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بشكل مؤقت لحين معرفة نتيجة مباراة السد القطري ونادي بيرسيبوليس الإيراني.

ويستعد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق الهلال في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، حيث تُقام المباراة يوم الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وكان الأهلي فاز في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على القادسية بثنائية مقابل هدف قبل مواجهة فريق باختاكور.