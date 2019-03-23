عقوبتان في انتظاره.. سعود السويلم قد يدفع ثمن تصريحاته غاليًا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن سعود السويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بات مُهددًا بالعقوبات؛ بسبب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، وذلك وفقًا للائحة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

تصريحات السويلم المثيرة.. ورد ابن فيصل:

وصرح سعود السويلم في برنامج كورة على قناة روتانا خليجية، بأنه تدخل لتغيير رئيس لجنة الحكام السابق، الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، ودفع رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل للتعليق على هذا الأمر.

ووصف بن فيصل عبر حسابه على “تويتر”، أن اعتراف سعود السويلم بأنه غيّر رئيس لجنة الحكام بـ”الخطير”، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من رئيس نادي النصر واتحاد الكرة، لكشف تفاصيل تدخله الغريب، ومحاسبة المسؤول.

العقوبات المتوقعة على السويلم:

ومن جانبه، أكد القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحمد الأمير على صحة شكوى الهلال ضد سعود السويلم بسبب تصريحاته الأخيرة، وكشف عبر حسابه الخاص على “تويتر” عن العقوبات المتوقعة.

وقال الأمير: “الشكوى التي تقدم بها الهلال ضد ما جاء في لقاء رئيس النصر حق مشروع قانونيًّا للهلال، وعلى إثرها سوف يُفتح إجراء انضباطي ضد رئيس النصر، وينتهي بعقوبة حسب نص المادة ٥٠ من لائحة الانضباط”.

وتنص المادة 50 من لائحة لجنة الانضباط، بمنع أي شخص بالقيام بأي إساءة إعلامية، ويُعاقب المخالف بالعقوبات التالية؛ إذا كانت الإساءة تجاه الاتحاد أو لجانه القضائية أو لجانه الأخرى أو الرابطة أو أعضاء مجالس إداراته أو الموظفين أو العاملين فيها، يُعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 80 ألف ريال.

وإذا كانت المخالفات جسيمة مثل “التجريح، الإساءة والاتهام”، يُعاقب المخالف إذا كان لاعبًا أو من ضمن الجهاز التدريبي أو الطبي يُعاقب بالإيقاف عن المباريات لمدة عام وغرامة 300 ألف ريال.

ووفقًا للائحة الانضباط إذا كان المخالف من غير الأشخاص المذكورين، يتم حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وتغريمه 300 ألف ريال.