على طريقة والده .. ابن نتنياهو يهرب من فندق دون دفع 2925 دولارًا

المواطن - متابعة

من شابه أباه فما ظلم .. مثل عربي ينطبق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير الذي فر من فندق برازيلي دون أن يدفع تكاليف إقامته لمدة 3 أشهر ما دفع الفندق إلى مطاردته.

وكان يائير نتنياهو سافر برفقة والديه سارة وبنيامين إلى البرازيل نهاية ديسمبر الماضي، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو.

وقبل ذهابهم إلى البرازيل، أكد مكتب رئيس الوزراء أن نفقات نتنياهو ستتحملها العائلة من جيبها الخاص، ومع ذلك فإن تكاليف الفندق الذي كان يقيم فيه يائير، وتصل قيمتها إلى 2925 دولارًا، لم تدفع حتى الآن.