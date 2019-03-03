علي بن فليس ينسحب من الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

المواطن - متابعة

بالرغم من الغموض الذي يلف موقف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الترشح للانتخابات الرئاسية أعلن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الانسحاب من السباق الرئاسي ومقاطعة الانتخابات رسميا.

وحتى الآن لم يتقدم بوتفليقة بأوراق ترشحه فيما تتبقى ساعات على إغلاق باب الترشح عند منتصف الليل.

وكانت حملة بوتفليقة أعلنت أن رئيسها سيقدم أوراق الترشيح نيابة عن الرئيس فيما أكدت مصادر جزائرية أن المجلس الدستوري لا يقبل تقديم الأوراق إلا من خلال المرشح ذاته ومن دون وكلاء أو ممثلين.

وأعلنت أمس مصادر جزائرية أن بوتفليقة عاد من رحلة علاجية لكن اليوم ترددت أنباء أنه لا يزال خارج البلاد.

وعلي بن فليس أحد رموز المعارضة الجزائرية وشارك في المظاهرات الرافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.