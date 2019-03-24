عمار السويح حَصّن دفاع أُحد ضد الهلال

المواطن - طارق سعد

نجح التونسي عمار السويح مدرب أُحد في الخروج بنقطة ثمينة من فم المتصدر الهلالي على أرضه ووسط جماهيره، بتحصين فريقه في مناطق الدفاع للحد من خطورة أسلحة الهلال الهجومية.

وزاد من نجاعة خطة السويح ضد الهلال، التألق اللافت للحارس عبدالله العويشير الذي وقف سداً حصيناً أمام محاولات الفرنسي جوميز والإيطالي جيوفينكو وسالم الدوسري، حاصلاً على التقييم الأعلى في المباراة بحسب مواقع إحصائية.

ويُقدم أُحد مستويات مُرضية منذ قدوم السويح يناير الماضي، ونجح في حصد الفوز على الاتفاق والفيصلي وخرج متعادلاً مع الفتح والحزم والهلال، لكن تلك النتائج لم تساعد أُحد من مغادرة المرتبة الأخيرة في سلم الترتيب، مع تبقي 6 جولات على نهاية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.