عمرو دياب يفاجئ دينا الشربيني في عيد ميلادها

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فاجأ الفنان المصري عمرو دياب زوجته دينا الشربيني أثناء كواليس أحدث مسلسلاتها بمناسبة عيد ميلادها.

وأظهر فيديو وصور متداولة عمرو دياب وهو يرقص مع دينا الشربيني التي بدت عليها علامات الفرحة غير الطبيعية بوجوده في هذه المناسبة.

ومؤخرا ترددت أنباء عن انتظار دينا الشربيني مولودها الأول من عمرو دياب لكن رقصها وقفزها في المقطع المتداول أمس أثار موجة من الشكوك حول ما إذا كانت لا تزال تحتفظ بالجنين .

والمعروف أن عمرو دياب من مواليد 11 أكتوبر 1961 ويعد واحدًا من أشهر المطربين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة وتُرجم الكثير من أغانيه إلى عدد من اللغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، واليونانية والفرنسية. تميز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.

حصل عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، مِنها وورلد ميوزيك أورد 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط أعوام 1998 و2002 و2007 و2014. ومن الجدير بالذكر أن العُمر الفني للفنان عمرو دياب يزيد على 30 عامًا منذ ظهور أول ألبوم له “يا طريق” عام 1983 حتى ألبوم “معدي الناس” 2017.

عمرو دياب هو أول مطرب عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث سجلت الموسوعة الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها طفلة تُدعى نور، ثم انفصلا وتزوج من زينة عاشور وأنجب مِنها توأمًا عبدالله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بها في النصف الثاني من عام 2002.

أما دينا الشربيني فهي من مواليد 17 مارس 1985، وهي ممثلة ومذيعة مصرية.

درست دينا الشربيني الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، وفي نوفمبر 2013، ألقي القبض عليها في شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عامًا وتغريمها 10 آلاف جنيه.