عمر السومة: أتمنى تحقيق هذا الأمر بعد فوز الأهلي ضد السد

المواطن - محمد سمعه

أعرب النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته وذلك بعد قيادته للراقي للفوز على نادي السد القطري بالأمس في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث السومة عقب مباراة الأهلي والسد قائلًا: سعيد بتحقيق الفوز المهم في افتتاح مواجهات الفريق في البطولة الآسيوية، والذي سيكون دافعاً كبيراً لنا خلال مشوار للبطولة.

وتابع السومة: فريق السد من المرشحين الأقوياء للتأهل عن المجموعة، وأتمنى أن نواصل تحقيق الانتصارات في هذه المجموعة لضمان التأهل لدور الـ16 في البطولة الآسيوية.

وأكمل السومة حديثه قائلًا: أتمنى من جمهور الأهلي الوفي مواصلة الدعم والحضور خلال المواجهات المقبلة للفريق والاستمرار في تحقيق الانتصارات في كافة المسابقات والتي نُشارك فيها.

وكان السومة سجل هدفي فوز الأهلي في الدقيقة الـ31 و الـ75 في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويذكر أن الأهلي نجح للمرة الأولى في تحقيق الفوز على السد بعد خمس مواجهات جمعت بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا.