عمر السومة: دوري أبطال آسيا والبطولة العربية الأمل الوحيد لـ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أكد المهاجم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الراقي حاليًّا لا يملك إلا أملًا وحيدًا فقط في الموسم الجاري، وهو المنافسة على نيل لقب البطولة العربية والتأهل لدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتحدث السومة بعد فوز الأهلي على نادي القادسية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قائلًا: بالفعل مباراة الأهلي والقادسية كانت صعبة للغاية، وكنت احتياطيًّا، ولكنني سعيد؛ لأنني ساهمت في فوز الفريق الأهلاوي.

وأضاف السومة: الأهلي خرج من بطولة كأس الملك وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، أعتقد أنه الفوز بالبطولة العربية والتأهل لدور الستة عشر في بطولة آسيا هو الأمل الوحيد لنا في الموسم الجاري، وسنقاتل لإسعاد الجماهير الأهلاوية خلال الفترة المقبلة.

وتابع السومة: الأهلي سيعاني من ضغط مباريات رهيب، حيث سنذهب إلى أوزبكستان ثم سنعود إلى الرياض لمواجهة الهلال في البطولة العربية، ولكن المدرب يجتهد ليُجنّب الشعور بالإجهاد.

واختتم السومة تصريحاته قائلًا: لا يهمني تسجيل الأهداف من أجل لقب الهداف، ولكن كل ما يهمني هو مساندة الفريق ومساعدته لتحقيق الفوز.