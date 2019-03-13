عمر السومة: هذا السبب وراء سقوط #الأهلي أمام باختاكور

المواطن - محمد سمعة

أبدى السوري عمر السومة نجم النادي الأهلي حزنه الشديد وذلك بعد خسارة فريقه أمام نادي باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث السومة عقب المباراة قائلًا: حقيقة الأهلي لم يكن في يومه ومن الطبيعي أن نخسر، لا أعتقد أن الخسارة شيء مفاجئ بالنسبة لي.

وتابع السومة: لقد هُزمنا وسقطنا أمام نادي باختاكور وذلك بسبب الإجهاد الذي تعرض له الفريق مؤخرًا بسبب ضغط وتوالي المباريات.

وواصل السومة قائلًا: باختاكور عرف كيف يستغل الفرص والتي أُتيحت له وبالتالي نجح في حصد النقاط الثلاث.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة خصمه نادي الهلال في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال يوم الأحد المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسيواجه النادي الأهلي في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم فريق بيرسيبوليس الإيراني حيث تُقام المباراة على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دولة الإمارات العربية المتحدة.