عمر السومة يغيب عن منتخب سوريا في دورة الصداقة الدولية

المواطن - محمد سمعه

سيغيب النجم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، عن قائمة منتخب بلاده، والذي يُشارك في دورة الصداقة الدولية، والتي تُقام في دولة العراق.

وكان النادي الأهلي ذكر في بيان رسمي عبر حسابه في تويتر أن الثلاثي الوحيد والذي غادر الراقي للمشاركة مع منتخبات بلادهم هم” الروماني نيكولاس ستانسيو والتشيلي باولو دياز ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس”.

ويذكر أن عمر السومة كان تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مباراة الأهلي والهلال، والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويستعد المنتخب السوري لمواجهة منتخب العراق بعد غد الأربعاء في دورة الصداقة الدولية، ثم سيواجه المنتخب الأردني في الثالث والعشرين من مارس.

ويختتم المنتخب السوري مبارياته في بطولة الصداقة الدولية أمام منتخب الإمارات في السادس والعشرين من مارس.

وكان النجم محمد الشلهوب، لاعب نادي الهلال، تمنى الشفاء العاجل للسومة بعد مغادرته لقاء الهلال والأهلي بالأمس وهو مصاب.

ويذكر أن عمر السومة كان شارك مع منتخب سوريا في بطولة كأس أمم آسيا، والتي أقيمت مؤخرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.