عميد إعلام جامعة الإمام: على من طالب بإغلاق أقسام الإعلام الاعتذار ‏

المواطن - محمد عامر

أثارت مطالبة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، خالد المالك، بإغلاق أقسام الإعلام، ‏حفيظة عمداء كليات الإعلام ورؤساء أقسام الصحافة والأكاديميين والإعلاميين، وفي ‏مقدمة المتحفظين عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، البروفسور سعد بن سعود آل سعود.

وتعقيباً على ما طالب به المالك في ندوته بنادي الرياض الأدبي تحت عنوان “تجربتي للشباب” مساء ‏الأربعاء الماضي ضمن فعاليات منتدى الشباب قال آل سعود: ‏”هناك في أقسام الإعلام حيث التعليم والبحث العلمي؛ بصيص الأمل للعاجزين عن ‏إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. وبالعقول الشابة المتسلحة بعلوم الإعلام الجديد يحدث التحول ‏باتجاه فضاء إلكتروني أكثر رحابة..”. ‏

وأضاف : لا نتفق مع الآراء غير المنطقية أيا كانت.. وعلى من أصدرها أن يعتذر ‏لجميع مخرجات كليات وأقسام الإعلام -قبل غيرهم- من طلاب وطالبات أثبتوا تميزهم ‏ونجاحهم في أهم الوسائل الإعلامية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.‏