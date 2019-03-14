عنبر عن قائمة الأخضر: اختياراتنا من أفضل دوري عربي.. وتخضع لمعايير خاصة

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني المؤقت للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوسف عنبر أنه حرص على عدم إجهاد اللاعبين خلال الفترة الحالية، نظرًا لكثرة مشاركات الأندية.

وأعلن يوسف عنبر اليوم عن قائمة الأخضر في المعسكر المُقرر إقامته خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس الجاري، لخوض وديتي الإمارات وغينيا الاستوائية، وشهدت غياباً تاماً للاعبي الهلال، النصر والأهلي.

وعلق يوسف عنبر على قائمة الأخضر لمباراتي الإمارات وغينيا الاستوائية، قائلًا: “حرصنا في المرحلة الحالية على عدم إرهاق اللاعبين لكثرة مشاركات الأندية وهذا من أهداف الاتحاد في المرحلة الحالية”.

وتابع المدرب الوطني خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “بعض الأندية تلعب مباراة كل ثلاثة أيام.. وهذا من أهم أسباب إصابات اللاعبين”.

وأضاف: “اختياراتنا لقائمة الأخضر هي من أفضل دوري عربي وتخضع لمعايير خاصة، وكل لاعب اخترناه شارك ما لا يقل عن 20 مباراة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وواصل يوسف عنبر تصريحاته قائلًا: “وعدم إرهاق اللاعبين كان هدفاً لدى اتحاد الكرة، وأنا كمدرب أحترم هذا الهدف.. واخترنا لاعبين في أتم جاهزيتهم لتمثيل الوطن أفضل تمثيل”.

وأشار مدرب الأخضر المؤقت، إلى أن ارتباط لاعبي منتخبي الشباب والأولمبي باستحقاقات أخرى جعل الاختيارات محددة في قائمة المنتخب الأول.

وشدد يوسف عنبر على أن التصنيف الدولي للمنتخبات لا يتأثر كثيرًا بالمباريات الودية، بل يتأثر بوصول الفريق إلى أدوار متقدمة في كأس العالم.

واستكمل يوسف عنبر تصريحاته الإذاعية قائلًا: “جئت تلبية لنداء الوطن .. والطاقم الفني للمنتخب سيتغير بعد قدوم اتحاد القدم المنتخب الجديد”.

واختتم مدرب الأخضر تصريحاته قائلًا: “الأندية والمنتخب شركاء لبناء الكرة السعودية ورياضة الوطن .. والأندية هي التي تؤسس اللاعبين مشكورة”.