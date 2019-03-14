عنبر يُعلن قائمة الأخضر لوديتي الإمارات وغينيا الاستوائية

المواطن - محمد سمعه

أعلن يوسف عنبر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن قائمة الأخضر استعدادًا لمباراتي الإمارات وغينيا الاستوائية الوديتين والمقرر إقامتهما خلال شهر مارس الجاري.

قائمة الأخضر

وجاءت قائمة الأخضر مكونة من:

في حراسة المرمى: مصطفى ملائكة وعبدالله الصالح وعبدالله الجدعاني.

في خط الدفاع: يزيد البكر، مد الله العليان، محمد الخبراني، زياد الصحفي ومتعب المفرج، سلطان الغنيمان، بندر المطيري، عبدالله الشامخ.

في خط الوسط: وليد باخشوين، فارس العياف، نايف هزازي، علي هزازي، وأحمد الزين، سلطان مندش، أسامة الخلف، ربيع السفياني، منصور حمزي، حسن الحبيب.

في خط الهجوم: حسن شراحيلي، عبد الفتاح آدم.

ومن المقرر مواجهة المنتخب السعودي لنظيره الإماراتي يوم الخميس المقبل الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس في أبو ظبي، بينما ستكون المباراة الثانية بين الأخضر وغينيا الاستوائية يوم 25 مارس في مدينة الرياض.

وكان يوسف عنبر تولى تدريب الأخضر خلال مباراتي شهر مارس الوديتين وذلك بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ولم تشهد قائمة الأخضر تواجد أي لاعب من أندية ” الهلال والأهلي والنصر”.

وسيستمر معسكر الأخضر في شهر مارس الجاري بداية من يوم 18 حتى يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته.