غبار يضرب الرياض لأكثر من 20 ساعة

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا الدوادمي والقويعية والمزاحمية وحوظة بني تميم والخرج والرياض والمجمعة والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، حيث تستمر الحالة من الساعة 11 و35 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الـ8 مساء يوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد في وقت سابق أن تكون السماء يوم غد الأربعاء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل.