غرفة الزلفي تعلن توفر وظيفة نسائية شاغرة في تخصص التسويق

المواطن - الرياض

أعلنت غرفة الزلفي (مركز التدريب والتطوير) توفر وظيفة نسائية شاغرة في تخصص التسويق، واشترطت الغرفة التفرغ التام للعمل الصباحي والمسائي، وأن تكون المتقدمة مقيمة بمحافظة الزلفي، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- التفرغ التام للعمل الصباحي والمسائي.

2- يفضّل الخبرة بمجال التسويق وخدمة العملاء.

3- مقيمة بمحافظة الزلفي.

4- إجادة الحاسب الآلي والإنترنت.

5- يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

موعد التقديم:

– التقديم بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م وينتهي بتاريخ 2019/03/28م.

طريقة التقديم:

ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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