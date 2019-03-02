غرفة جدة تدخل غينيس بأكبر حضور متفاعل في الجلسات الحوارية

المواطن - جدة

دخلت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إثر كسرها الرقم القياسي لـ أكبر عدد حضور متفاعل، عبر جلساتها الحوارية ضمن الندوات القطاعية المتخصصة التي نظمتها في اليوميين الماضيين.

وحجزت غرفة جدة في غينيس بتسجيل أكبر حضور في جلستها بعنوان التحول نحو التجارة الإلكترونية بلغ 400 شخص، إذ تسلم الأمين العام للغرفة حسن دحلان شهادة جينيس من ممثل موسوعة الأرقام القياسية.

وقال ممثل غينيس ، إن ما حققته غرفة جدة من رقم قياسي في عدد الحضور خلال جلسة واحدة، دليل على الكفاءة والتميز والتفرد.

من جهته، أعرب الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان، عن شكره وتقديره لممثل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، على منح الغرفة شهادة بمثابة وسام شرف، يضيف لها ولمنتدياتها واحتفالاتها الكثير، مؤكداً أن الحضور كان من كافة طبقات المجتمع. ولفت في الوقت ذاته إلى أن غرفة جدة تعد أقدم غرف الخليج والشرق الأوسط.

يذكر أن الجلسة التي فتحت الباب أمام غرفة جدة لدخول موسوعة غينيس نظمت على هامش احتفالات الغرفة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، وشارك فيها رواد الإعلام وعدد من مشاهير السوشل ميديا.