غضب عالمي من تقاعس فيسبوك ويوتيوب عن مسح مقاطع مذبحة نيوزيلندا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

سادت حالة من الغضب بين عدد من وسائل الإعلام الدولية، بسبب تأخر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك وتويتر في إزالة مقطع الفيديو الخاص بعملية الهجوم الإرهابي في حادثة إطلاق النيران على مسجدين بمنطقة كرايس تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وحسب مجلة ذا فيرج الأمريكية، فإن هناك تباطؤا من يوتيوب وفيسبوك في التعامل مع مقطع الفيديو الذي تم تصويره لعملية القتل الحي داخل المسجد، وهو الأمر الذي يتنافى مع المبادئ التي تم الإعلان عنها في السابق بشأن المحتوى العنيف والدموي.

وأدى التباطؤ في مسح المحتوى، إلى تداوله على نطاق واسع بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، رغم ما يحتويه من مشاهد مرعبة تتضمن مقتل العشرات من الأشخاص في مذبحة قادها أسترالي ينتمي إلى اليمين المتطرف.

وقُتل حوالي 49 شخصًا عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة “كرايستشيرش” في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.