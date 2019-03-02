غلق باب الترشح غداً وبوتفليقة لم يقدم أوراقه

المواطن - متابعة

ساعات تفصل الجزائريين عن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل فيما لم يتقدم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حتى الآن بأوراقه للجنة الرسمية.

وأكدت وسائل إعلام أن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة حرج جداً، حيث غادر البلاد إلى جنيف لإجراء فحوص طبية ولم يعد بعد.

وكانت حملة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد أعلنت قبل أيام أنه سيقدم أوراق ترشحه للرئاسة، الأحد المقبل.

ودعا عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدن عدة بأنحاء الجزائر، الجمعة، الرئيس بوتفليقة إلى التنحي، في أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات.