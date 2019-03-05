غوميز: نسعى لنقل عروض #الهلال القوية من الدوري إلى الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أكد الفرنسي بافيتيمبي غوميز أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يأملون الظهور بمستوى مميز في منافسات دوري أبطال آسيا 2019، عندما يواجه الزعيم العين الإماراتي، مساء اليوم، في أولى جولات دور المجموعات.

وعلق غوميز على مباراة الهلال ضد العين الإماراتي، قائلًا: “العين فريق كبير، ولديه خبرة كبيرة في دوري أبطال آسيا، ولكن هذه المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا من أجل الحصول على أولى النقاط بأسرع وقت ممكن بالبطولة”.

وتابع نجم نادي الهلال قائلًا: “طموحي أن نقوم بعمل جيد كفريق، وعلى الصعيد الفردي، المباراة أمام العين ستكون الأولى على الصعيد القاري بالنسبة لي، ولهذا يجب أن أتعامل مع الأمور بشكل تدريجي”.

وأضاف غوميز خلال تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائلًا: “أنا متحمس والفريق بأكمله متحفز لنقل العروض القوية التي نقدمها في الدوري إلى دوري أبطال آسيا”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نحن كنا نقوم بعمل جيد، اللاعبون السعوديون والأجانب يقومون بعمل جيد معًا، لدينا فرصة جيدة بالتقدم في هذه البطولة، وسوف نحاول ما بوسعنا من أجل استغلالها”.

واستكمل غوميز تصريحاته قائلًا: “عندما شاهدت دوري أبطال آسيا لأول مرة لاحظت وجود أسماء كبيرة تلعب في أندية مختلفة من عدة دول، وهذا أظهر أن البطولة كبيرة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لا يوجد فرق صغيرة أو ضعيفة في البطولة، كل الفرق تستحق التواجد هنا، وهذه فرصة للفرق وللاعبين الكبار من أجل إظهار مدى استعدادهم ومستوى قدراتهم، أنا أحب المنافسة، والفوز بلقب أكبر بطولة في القارة سيكون رائعًا”.

ويُقدم غوميز مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا، ما أسهم في انفراد الزعيم بالصدارة.