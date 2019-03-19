غياب الثلاثي الأولمبي عن المنتخب يثير تساؤلات جماهير الرياض

المواطن - طارق سعد

أثار غياب الثلاثي فهد الجميعة وراكان الشملان من النصر، وناصر الدوسري من الهلال، العديد من الاستفهامات في الأوساط الكروية السعودية حول عدم استدعائهم من قبل مدرب الأخضر الأولمبي سعد الشهري للمعسكر الاستعدادي الذي ينطلق اليوم في الرياض.

وتأتي التساؤلات في أعقاب أزمة إعلامية وجماهيرية حول تمسك بعض الأندية بلاعبيها مع احتدام المنافسات وتداخلها، في ظل مشاركة الأندية الكبرى في السعودية ضمن أكثر من بطولة محلية وخارجية.

وتفضل الأندية التمسك بأكبر قدر من لاعبيها في ظل موجة إصابات تداهم الأندية جراء ضغط المباريات.

وكان ملاحظاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حجم استهجان جماهير الهلال والنصر تجاه عدم استدعاء بعض الأسماء.