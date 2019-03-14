غياب جوميز وإدواردو عن موقعة الأهلي .. ولا صحة لضم جيوفينكو

المواطن - طارق سعد

بات من المؤكد غياب كل من الفرنسي جوميز والبرازيلي إدواردو عن لقاء ذهاب كأس زايد للأندية العربية الأبطال، لأسباب طبية بحسب أخبار رسمية لنادي الهلال عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل.

وكان جوميز قد غادر إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية روتينية، بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي بالنادي الأزرق، فيما ينتظر إدواردو نتائج فحوصات أشعة أجراها اليوم الخميس لمعرفة مدة علاج الإصابة العضلية التي تعرض لها في مواجهة الدحيل القطري ضمن البطولة القارية.

من جانب آخر نفت مصادر هلالية نية إقحام الإيطالي جيوفينكو كبديل للمصاب إدواردو، ويأتي ذلك بسبب لائحة البطولة التي نصت على تواجد 5 لاعبين أجانب دون استبدالهم حتى نهائي البطولة.

يُذكر أن الهلال قيد كلا من الإسبانيين سوريانو وبوتيا والبيروفي كاريلو، بالإضافة للثنائي جوميز وإدواردو.