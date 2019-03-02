فاتورة تخبط #الأهلي قد تكلفه الكثير

المواطن - محمد سمعه

مع تواصل النتائج السلبية التي يُحققها الأهلي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وابتعاده عن مراكز المربع الذهبي، بدأ القلق يتسلل إلى قلوب محبيه خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ تولي المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، قاد فوساتي الراقي في ثلاث مباريات ببطولة الدوري، حيث خسر من النصر والفتح، وتعادل مع نادي الاتحاد في آخر ثلاث جولات.

صداع التخبط يؤرق الأهلي:

ويذكر أن استمرار سوء أداء الأهلي في مباريات الدوري قد ينعكس سلبًا على أداء الفريق خلال المباريات المتبقية محليًّا وعلى أداء الراقي أيضًا في بطولة دوري أبطال آسيا وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأصبح الأهلي مُهددًا بالابتعاد عن مراكز المربع الذهبي التي تؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، كما أن فاتورة التخبط وعدم الاستقرار الفني والإداري والتي يعاني منها الأهلي ساهمت في تراجع الفريق للمركز الخامس في جدول الترتيب بعدما كان في المركز الرابع وقريبًا من الوصول إلى المركز الثالث.

وتحدث عبدالله بترجي، رئيس الأهلي، عن رأيه في أداء الفريق أمام نادي الاتحاد، حيث أكد أنه شعر بالحزن؛ وذلك بسبب عدم الفوز على العميد، مضيفًا أن فوز الأهلي بديربي جدة كان سيعزز من حظوظه في الدخول إلى منطقة المربع الذهبي.

كما تحدث الكثير من النقاد الرياضيين عن وضع الأهلي في الموسم الجاري، حيث أجمع الكل على أن تخبط الأهلي وتراجع في النتائج قد يجعله كذلك يبتعد عن المركز الخامس ويُنهي في المركز السادس أو السابع.

ويذكر أن عبدالله بترجي كان قال بأن الأهلي ابتعد تمامًا عن المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد سقوطه أمام النصر بثنائية مقابل هدف على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.