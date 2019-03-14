فان دايك .. مدافع لا يُراوغ.. هداف بدرجة امتياز

المواطن - مروة نبيل

يعيش الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل فترات حياته حاليًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

وعلى الرغم من أن فان دايك يلعب في خط الدفاع، إلا أن النجم الهولندي يُقدم مساندة هجومية رائعة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول سواء عن طريق صناعة الأهداف أو تسجيلها.

وقدم فان دايك واحدة من أفضل مبارياته أمام بايرن ميونيخ الألماني، ليلعب دورا مهما في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، أملًا في التتويج بلقب الشامبيونزليج.

ولم يكتف فان دايك بالوقوف كحائط صد أمام هجمات بايرن ميونيخ على أرضه ووسط جمهوره فقط، بل قام بصناعة الهدف الأول الذي سجله السنغالي ساديو ماني في الشوط الأول.

وأصبح يملك مدافع نادي ليفربول فان دايك تمريرتين حاسمتين في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، مُتفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي صنع هدفًا واحدًا في الشامبيونزليج، ولكنه سجل 7 أهداف، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.

وسجل فان دايك الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في شباك بايرن ميونيخ الألماني بكرة رأسية رائعة، ليكون هذا الهدف هو الأول له في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا خلال 19 مواجهة خاضها.

وبات فان دايك أول مدافع ينجح في التسجيل والصناعة خلال مواجهة واحدة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”.

وفي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يملك فان دايك رقمًا مميزًا مع نادي ليفربول حيث إنه لم تتم مراوغته في منافسات الموسم الرياضي الحالي، كما أنه سجل أكثر من هدف.