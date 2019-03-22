فان مارفيك: سأقود الإمارات إلى المونديال كما فعلت مع السعودية

المواطن - محمد سمعة

أكد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني الجديد للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، أنه يركز على قيادة الأبيض الإماراتي للتأهل إلى كأس العالم 2022 كما فعل من قبل مع المنتخب السعودي.

ونقلت شبكة رويترز تصريحات مارفيك والذي قال: أنا هنا مع المنتخب الإماراتي من أجل هدف واحد وهو قيادة الأبيض الإماراتي للتأهل إلى مونديال 2022، وبالطبع الوصول لكأس العالم مرحلة ذات خطوات كثيرة يجب علينا أن نمر بها لنحقق المراد.

وأضاف فان مارفيك: أعرف الإمارات جيدًا وبالطبع الوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية لمنتخب الإمارات سيكون هدفي كما فعلتها من قبل مع المنتخب السعودي.

وتابع المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي: أنا متشوق لمتابعة لاعبي منتخب الإمارات وانتقاء أفضل العناصر، وسبق لي التعرف بشكل جيد على منتخب الإمارات عندما كنت مدربًا للأخضر، فلقد تقابلت مع المنتخب الإماراتي في أربع مناسبات.

ويذكر أن فان مارفيك سيُدرب منتخب الإمارات لمدة ثلاث سنوات مع خيار يسمح له بتمديد العقد لمدة عامين آخرين.

وجاء فان مارفيك لتدريب المنتخب الإماراتي خلفًا للمدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني والذي رحل عقب توديع كأس أمم آسيا 2019 من دور نصف النهائي.

وقاد بيرت فان مارفيك المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2018 بروسيا، ثم رحل بعد ذلك ليتولى تدريب الأخضر في تلك الفترة كل من الأرجنتيني إدجاردو باوزا ومواطنه خوان أنطونيو بيتزي.