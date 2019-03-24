فريق البلسم يجري عملية قلب مفتوح و5 عمليات قسطرة في اليمن

المواطن - عبدالرحمن الأحمري - المكلا

فور وصول فريق منظمة البلسم الدولية إلى مركز نبض الحياة بمحافظة المكلا بحضرموت وبعد حفل الاستقبال الذي ألقيت فيه كلمات الشكر والترحيب، كان في انتظار الفريق مريضة في السابعة والثلاثين من العمر وتشتكي من خفقان متكرر مع ضيق في النفس.

وبواسطة فحص الأشعة الصوتية للقلب تبين أن لديها ورماً كبيراً جداً داخل الأذين الأيسر للقلب نما عبر السنين في قلبها حتى وصل حجمه إلى ٧ ×٧×٦ سم وقد تم بفضل الله تعالى استئصال هذا الورم بعملية القلب المفتوح وكانت العملية ناجحة بفضل الله عز وجل ثم بفضل الفريق الطبي.

وعبَّرت المريضة عن شكرها وامتنانها لمنظمة البلسم على هذه الجهود التطوعية منهم ومن قوات التحالف.

وفي نفس الوقت بدأ فريق القسطرة بإجراء ٥ عمليات قسطرة تداخلية علاجية لمرضى تصلب الشرايين التاجية تكللت كلها بالنجاح، وقد كان شعار جميع المختصين المحليين والدوليين في البلسم هو بذل قصارى الجهود والتعاون والتكاتف لأجل المريض اليمني بمباركة من وزير الصحة اليمنى ومحافظ حضرموت.