فساد مونديال 2022.. مطالب رسمية بإجراء تحقيق حول الرشاوى القطرية

المواطن - مروة نبيل

أثار تقرير صحيفة صنداي تايمز بشأن دفع قطر لـ880 مليون دولار تقريبًا، من أجل الحصول على حق تنظيم نهائيات بطولة كأس العالم 2022، حالة من الجدل؛ ما دفع بعض النواب البريطانيين بالمطالبة بإجراء تحقيقات بشأن الرشاوى القطرية.

وطالب النائب في البرلمان البريطاني، داميان كولينز بإطلاق تحقيقٍ حول الأنباء التي تؤكد بأن قطر قدَّمت 400 مليون دولار، للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للفوز بتنظيم مونديال 2022.

ودعا كولينز، رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى تجميد مدفوعات قناة الجزيرة القطرية، وإجراء تحقيق في العقد الذي وصفه بأنه “ينتهك القواعد بشكل واضح”.

وانضم الديمقراطيون الليبراليون إلى دعوة كولينز لإجراء تحقيق في الرشاوى القطرية، ودعا زعيمهم السابق، تيم فارون، رئيسة الوزراء إلى “توجيه الوزير الحكومي للاجتماع مع الفيفا على وجه السرعة في محاولة لضمان موافقتهم على إجراء تحقيق عاجل”.

وكانت صنداي تايمز قد أكدت أن قطر تعهدت بدفع مبلغ 100 مليون دولار في حال فوزها بحق تنظيم كأس العالم 2022 تحت بند “رسوم نجاح”، وكان ذلك أول الشبهات التي حاصرت الملف القطر، حيث إن هذا الرقم يتخطى الرسوم المعتادة بأضعاف.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تولي شبكة الجزيرة دفع حقوق تلفزيونية لمسابقات كروية بقيمة 480 مليون دولار بعد 3 سنوات من تسمية قطر مستضيفة لكأس العالم في 2010.

وكان هذا الرقم الكبير مثار جدل في الفيفا، ولكافة المراقبين المتوجسين من عملية فساد كبرى مكنت دولة صغيرة مثل قطر من استضافة كأس العالم 2022، خاصة أن هذا الرقم يبلغ 5 أضعاف السعر التقريبي في سباق الحقوق التلفزيونية.