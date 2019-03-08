فضل يوم الجمعة الأول من رجب

المواطن - سعد البحيري

يوافق اليوم الجمعة الثامن من شهر مارس، غرة شهر رجب رابع الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل في كتابة الكريم.

وقد توافق لهذا اليوم فضلان فضل يوم الجمعة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس وبداية شهر رجب الفرد.

وشهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية وهو أحد الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

وشهر رجب من الشهور التي حرم فيها الله عز وجل الظلم على الإنسان سواء لكونه من الأشهر الحرم أو لكونه من شهور السنة فالظلم محرم في كل الأوقات.

ويعتبر شهر رجب وكذلك شهر شعبان فرصة لتهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان حيث يحرص الكثيرون في الدول الإسلامية على تكرار الصيام فيه تقربًا إلى الله واستعدادا لشهر الصوم.

ويسمى شهر رجب ، رجب الفرد وذلك لأنه مُنفرد عن الشهور الثلاثة الباقية من الأشهر الحُرُم الأربعة؛ لأن ذي القعدة وذي الحجة والمُحَرَّم تأتي تِباعًا وتمر مُتوالية بعضها وراء بعض، ولكن رجب يأتي بعد ذلك بخمسة شهور، هي صفر وربيع الأول وربيع الآخر وجُمادى الأولى وجمادى الآخرة.

ومن الأمور التي حدثت في شهر رجب معجزة الإسراء والمعراج التي كان لها عظيم الأثر في تحول مسيرة الدعوة الإسلامية .