فعاليات الترفيه في موسم الشرقية لتحسين جودة الحياة واكتشاف المواهب وصناعة البهجة

المواطن - الشرقية

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ أن مشاركة الهيئة في فعاليات موسم الشرقية الذي ينطلق يوم غدٍ الخميس، تأتي في إطار أهداف الهيئة المتمثلة في تحسين جودة الحياة في مملكتنا الحبيبة، واكتشاف المواهب الوطنية في مجالات الترفيه المختلفة وصناعة البهجة.

وأشار آل الشيخ إلى أهمية قطاع الترفيه الذي توليه قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام لتحقيق الأهداف المرجوة منه في إثراء الحياة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في دعم عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وعبر آل الشيخ عن سعادته بمشاركة الهيئة في أول مواسم المملكة وهو موسم الشرقية من خلال دورها في تنظيم وتنمية قطاع الترفيه، وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، وتحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه.

يأتي ذلك في وقت تشارك الهيئة العامة للترفيه، بتقديم أضخم الفعاليات على مستوى المناطق والتي يصل عددها إلى أكثر من 25 فعالية، ضمن فعاليات “موسم الشرقية 2019” الذي يقام تحت شعار (الشرقية ثقافة وطاقة)، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 30 مارس الجاري، وتتميّز الفعاليات بالتنوع والتشويق إلى جانب الثراء المعرفي والفني ومناسبتها لجميع الأذواق والفئات العمرية وشرائح المجتمع السعودي، في سعي جاد لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور من الداخل والخارج، فيما يصب في تنمية القطاع الترفيهي والاقتصادي.

وتتضمن الفعاليات الترفيهية في عدة مدن بالمنطقة الشرقية العديد من الحفلات الغنائية العالمية التي ســتقام علــى مســارح ضخمــة، يقدمهــا فنانون عالميون مــن عــدة دول وفــي أماكن تســتوعب أعــداداً كبيــرة وهائلــة مــن الجمهــور.

كما تشتمل الفعاليات الترفيهية عرض المياه التفاعلي وهي عروض مرئية تفاعلية تنعكس على مياه البحر ونوافير ساحل الشرقية، بطابع فني موسيقي رائع، علاوة على عروض الألعاب النارية التي تتوزع على عدد من المناطق وتضيء السماء بألوانها الزاهية.

وتتضمن الفعاليات عدداً من الأفكار العصرية والمتجددة في قطاع الترفيه مثل سيرك إلواز والذي يعد أحد أهم وأعرق عـروض السـيرك العالميـة، والذي يتميز بمزيج مذهل من فقـرات الإبهـار البصـري والإبـداع الفنـي، حيث بدأت عـروض السـيرك منـذ أكثـر مـن 26 عامـاً، ولا يـزال يجـوب العالـم، وقد حـاز علـى العديد من الجوائز العالميـة.

كما يشهد موسم الشرقية تنظيم الهيئة لفعالية جادة الترفيه التي تعد من أجمل الكرنفالات ذات الطابع المميز بعدد من العروض المباشرة والفنية، والأركان التفاعلية والشعبية والتي تضم عروض المسرح التفاعلي، الذي يقدم استعراضات أكروباتية وفنية مختلفة، وعددًا من العروض البهلوانية، وعروض الفرق الشعبية، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال.

إلى جانب ذلك لم تغفل هيئة الترفيه مواكبة الفعاليات لكافة الفئات العمرية لا سيما الأطفال فخصصت قرية “سبيس تون”، وهي عبارة عن مهرجان يجمع أبطال أفلام الكرتون ويقدم تجربة فريدة للعائلة، وخاصة الأطفال للقاء الشخصيات الكرتونية المشهورة في القناة وأبطالهم المفضلين، كما تعد فرصة سانحة للاستمتاع بمشاهدة أفضل أفلام الكرتون في سينما سبيس تون الخاصة.

ويعتبر موسم الشرقية أول موسم من مواسم المملكة الأحد عشر ويعد أكبر تظاهرة ترفيهية وسياحية نوعية تحتضنها المنطقة الشرقية. ويقدم موسم الشرقية أكثر من 80 فعالية متميّزة تم اختيارها بدقة وعناية فائقة لتناسب كافة شرائح المجتمع، وتتضمن فعاليات ثقافية، وبرامج تعليمية وترفيهية، وسباقات رياضية، وحفلات موسيقية، ومهرجان أفلام سينمائية سعودية، وفعاليات تراثية وفلكلورية متنوعة.