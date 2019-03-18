فقدت السيطرة على مركبتها فاقتحمت محلا للمفروشات

المواطن - متابعة

فقدت مواطنة لبنانية السيطرة على سيارتها فاستقرت داخل محل للمفروشات في العاصمة بيروت.

وتداول مغردون صورا للحادث وقالوا إن السيارة استقرت في محلات “هزيمة” في بئر حسن والخسائر بعشرات آلاف الدولارات.