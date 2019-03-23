فنانة البادية سميرة توفيق تسجل جلسة غنائية في الرياض

المواطن - الرياض

أنهت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق تسجيل جلسة فنية خاصة في العاصمة الرياض تضمنت 14 أغنية من أغانيها القديمة، وسيتم بث هذه الأغاني قريباً على إحدى القنوات التلفزيونية.

وأوضح المنتج خالد الراجح أنه يجري التفاوض مع الفنانة اللبنانية لإحياء حفلات غنائية في المملكة، مشيراً إلى أنها لم تتأخر في تلبية الدعوة للقدوم إلى المملكة ولم تشترط مبلغاً باهظاً، وعللت ذلك بأن المملكة لها فضل كبير عليها خلال مسيرتها الفنية.

وتأتي عودة توفيق الملقبة بـ”فنانة البادية” والبالغة من العمر 83 عاماً للغناء بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

وسجلت سميرة توفيق أشهر أغانيها، خلال فترة الثمانينيات ومنها “صبوا القهوة وزيدوها هيل” و”حبيبي ضمني ضمة”، بالإضافة إلى أغانٍ أخرى معظمها سعودية.

واشتهرت فنانة البادية سميرة توفيق بالغناء باللهجة البدوية، وقدّم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كلٍ من سوريا ولبنان.